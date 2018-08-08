Müslüman aday seçimi kaybetti ancak medyanın gözdesi oldu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Michigan eyaletindeki ön seçimlerde "ülkenin ilk Müslüman valisi" olabilmek için mücadele eden 33 yaşındaki Abdul El-Sayed yarışı kaybetti ancak hem yerel hem de ulusal medyada büyük ilgi topladı.

Michigan Valiliği için yapılan ön seçimde ülkenin ilk Müslüman valisi olmak için yarışan Mısır asıllı Sayed, oyların yaklaşık yüzde 33'ünü aldı.

Rakibi Gretchen Withmer'ın yüzde 50 oy aldığı ön seçimler boyunca gerek yerel gerekse ulusal medyada ilgi odağı olan eski sağlık direktörü Sayed, yaptığı ilk açıklamada seçimleri kazanan rakibini tebrik etti. Sayed, mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Öte yandan aynı yarışta Cumhuriyetçi Partinin son iki adayı arasından Bill Schuette yarışı kazanarak kasım ayında yapılacak valilik seçimlerine Cumhuriyetçiler adına girmeye hak kazandı.

- "Malcolm X ve Muhammed Ali'den etkilendim"

Abdul El-Sayed seçimlere ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamalarda, önceliğinin "sosyal adalet" olduğunu söylemişti.

Sayed, "Mısır kökenli bir Amerikalı olarak bu toplumda büyürken, etnik kimliğinin bu toplum içerisinde nasıl bir karşılığı olduğunu düşünürdüm. Benim siyasi anlayışım sivil haklar üzerine kuruludur. Kelimenin tam anlamıyla Malcolm X ve Muhammed Ali gibi eşitlik ve adalet için savaşanlardan etkilendim." ifadelerini kullanmıştı.