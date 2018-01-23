HABER

Müslüman alimlerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 23:09 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneğinin bildirisinden: - "Mazlum dünya için bir umut ışığı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni zora düşürmek için dış güçler tarafından kurgulanan bu oyunu bozmak üzere başlatılan harekatı bütün kalbimizle destekliyoruz" - "TSK'nın 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatı sınırındaki Afrin bölgesinde yuvalanan ve dış destekle Türkiye için bir tehdit halini alan terör örgütlerine yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kayn

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Mazlum dünya için bir umut ışığı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni zora düşürmek için dış güçler tarafından kurgulanan bu oyunu bozmak üzere başlatılan harekatı bütün kalbimizle destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

UMAD'ın harekata ilişkin yayımladığı bildiride, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatı sınırında bulunan Afrin bölgesinde yuvalanan ve dış destekle Türkiye için bir tehdit halini alan terör örgütlerine yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bir hakkıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu harekatın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulunu terörle mücadeleye yönelik kararlarına ve BM Sözleşmesi'ndeki meşru müdafaa hakkına dayandığı belirtilen bildiride, harekatta yer alan kahraman askerlerin muzaffer olmaları dileğinde bulunuldu.

Bildiride, "Mazlum dünya için bir umut ışığı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni zora düşürmek için dış güçler tarafından kurgulanan bu oyunu bozmak üzere başlatılan harekatı bütün kalbimizle destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntıların bir an önce sona ermesi ve kardeşlik zemininin oluşturulmasının ortak dilek olduğu vurgulanan bildiride, "Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, Müslümanların aralarında çıkan problemlerinin çözümü için kendi mekanizmalarını kurup işletmesi ve gayrimüslimlerin oyununa gelinmemesi temennimizdir." ifadesine yer verildi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.