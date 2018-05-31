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Müslüman gençlere "Dünya barışında öncü olun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 04:15 | Son Güncelleme

Senegal'in başkenti Dakar'da "Barış ve Dayanışma İçin İslam Günü" konulu uluslarası konferans düzenlendi - Konferans Organizatörü Mamadou Diop: - "Müslüman gençlik öncü bir rol üstlenmeli; İslami değerleri ve ahlak kurallarını benimsemiş, girişimci, paylaşımcı ve sağlıklı bir gençlik olmalı"

Senegal’de düzenlenen "Barış ve Dayanışma İçin İslam Günü" konulu uluslararası konferansta, Müslüman gençlere dünyada barışı inşa etmede öncü rol oynama çağrısı yapıldı.

Başkent Dakar’daki İslam Enstitüsünde düzenlenen konferansta, organizatör komitenin başkanı Mamadou Diop, "Müslüman gençlik öncü bir rol üstlenmeli; İslami değerleri ve ahlak kurallarını benimsemiş, girişimci, paylaşımcı ve sağlıklı bir gençlik olmalı." ifadesini kullandı.

Diop bu konferansla, dünya genelinde ve İslam ümmeti arasında barış ve dayanışmaya yönelik tartışmaları canlandırma ve bunlara katkı sağlanmasının planlandığını vurguladı.

Mamadou Diop, “Barış ve dayanışma, barış ve nesiller arası dayanışmaya dayalı İslami ideale dönerek, modern dünyanın zorluklarını aşmak için paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ağları kurarak başarılabilir.” yorumunu yaptı.

Müslüman gençliğin dünya üzerindeki tüm toplulukların kültürel, sosyal ve eğitimsel faaliyetlerinde yer almaları gerektiğini dile getiren Diop, “İslam, yardım, dayanışma ve paylaşmaya dayalı bir sosyal proje, bir davranıştır.” dedi.

Diop, dünyadaki çatışmaları önlemek istiyorlarsa gençlerin ümmet içinde sürdürülebilir bir barış ve dayanışma ortamı oluşturması gerektiğine dikkati çekti.

Toplantı, Dakar İslami Enstitüsünde düzenlenen Barış ve Dayanışma İçin Müslüman Gençlik Uluslararası Konferansı'nın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Öte yandan, Senegal'de milyonlarca mensubu olan Müridi tarikatının şeyhi Serigne Mountakha Bassirou Mbacke de söz konusu günle alakalı gençlere ve sevenlerine çağrıda bulunarak, "Müridiler, tarikatın kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba’nın 'yanlış anlaşılmaya ve zorluklara yol açacak şeylerden kaçınmaları gerektiği' şeklindeki öğretilerini yeniden hatırlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mbacke, sözcüsü Serigne Bassirou Khadr aracılığıyla yaptığı açıklamada, Müridi takipçilerinin tüm çabalarını Müslümanlara barışı getirmeye yöneltmesi gerektiğine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
barış Genç İslam Konferans Senegal

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