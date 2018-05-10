"Müslümanlar olarak insanlara merhametli davranmak zorundayız"

İSTANBUL (AA) - Ünlü hadis alimi İmam Nevevi'nin 21. yüzyıldaki benzeri kabul edilen Muhammed Taki El-Osmani, "Müslümanlar, sünneti yaşayıp anlamaya çalışan insanlar olarak Hazreti Peygamberin vermiş olduğu talimata uygun şekilde yeryüzündeki bütün insanlara merhametli davranmak zorundayız." dedi.
Hindistanlı İslam alimi El-Osmani, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yavuz Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen "Hadis Sohbeti" programında yaptığı konuşmada, bugün burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
İlimin beşikten mezara kadar olan bir süreç olduğunu vurgulayan El-Osmani, "İlim talebesinin hadis hocalarından ders almak için gittiği zaman öğrendiği ilk hadisi ben 1963 yılında Mekke’de almıştım." diye konuştu.
El-Osmani geçmişte dersler aldığı hadis hocalarıyla ilgili anılarından bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Müslümanlar, sünneti yaşayıp anlamaya çalışan insanlar olarak Hazreti Peygamberin vermiş olduğu talimata uygun şekilde yeryüzündeki bütün insanlara merhametli davranmak zorundayız. Biz zaman zaman gayrimüslimlerle cebelleşiyoruz. Onların küfürlerine reddiyeler yapıyoruz, cevaplar veriyoruz ancak bir şeye dikkat etmemiz lazım. Onların fikirlerine ve küfürlerine reddiye yapmak ayrı bir şey, onların şahıslarına merhametli davranmak ayrı bir şey. İkisini birbirine karıştırmamız lazım.
Bizim Hulefa-i Raşidin döneminden çok güzel örneklerimiz var. Müslümanların hakim olduğu topraklarda gayrimüslimler vardı ve Müslümanlar bunlara çok iyi davranıyorlardı. Bunlar İslam toplumunun nimetlerinden istifade ediyorlardı. Kur'an, sünnet, fıkıh yani İslami ilimler okuyan insanlar, yeryüzündeki bütün insanlara karşı merhametli olmak zorundadır. Ancak bu rahmet anlayışı da insandan insana fark eder. Bu merhametli davranmanın da seviyeleri vardır. O seviyeyi iyi korumamız gerekiyor."
Program sorumlusu Ömer Korkmaz ise Muhammed Taki El-Osmani'yi bugün burada ağırladıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, kendisine teşekkür etti.
El-Osmani'nin dünyadaki alimler arasında çok özel bir yer edindiğini belirten Korkmaz, "Bugüne kadar yazmış olduğu yüzden fazla Arapça, İngilizce, Urduca eser var. Ayrıca fıkıhla hadisi birleştirmiş olması. Asrımızın İmam-ı Nevevi'si lakabını elde etmiştir. Kendisi birçok dil biliyor. Lider alimler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Program sonunda cemaat, El-Osmani'yle hatıra fotoğrafı çekildi.
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