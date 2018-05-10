"Müslümanlar olarak insanlara merhametli davranmak zorundayız"

İSTANBUL (AA) - Ünlü hadis alimi İmam Nevevi'nin 21. yüzyıldaki benzeri kabul edilen Muhammed Taki El-Osmani, "Müslümanlar, sünneti yaşayıp anlamaya çalışan insanlar olarak Hazreti Peygamberin vermiş olduğu talimata uygun şekilde yeryüzündeki bütün insanlara merhametli davranmak zorundayız." dedi.

Hindistanlı İslam alimi El-Osmani, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yavuz Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen "Hadis Sohbeti" programında yaptığı konuşmada, bugün burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

İlimin beşikten mezara kadar olan bir süreç olduğunu vurgulayan El-Osmani, "İlim talebesinin hadis hocalarından ders almak için gittiği zaman öğrendiği ilk hadisi ben 1963 yılında Mekke’de almıştım." diye konuştu.

El-Osmani geçmişte dersler aldığı hadis hocalarıyla ilgili anılarından bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müslümanlar, sünneti yaşayıp anlamaya çalışan insanlar olarak Hazreti Peygamberin vermiş olduğu talimata uygun şekilde yeryüzündeki bütün insanlara merhametli davranmak zorundayız. Biz zaman zaman gayrimüslimlerle cebelleşiyoruz. Onların küfürlerine reddiyeler yapıyoruz, cevaplar veriyoruz ancak bir şeye dikkat etmemiz lazım. Onların fikirlerine ve küfürlerine reddiye yapmak ayrı bir şey, onların şahıslarına merhametli davranmak ayrı bir şey. İkisini birbirine karıştırmamız lazım.