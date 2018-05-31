HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Müslümanların aklıyla alay ediliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 03:18 | Son Güncelleme

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün: "Artık göçmen değiliz, göçmen olarak da kendimizi tarif etmiyoruz, bu toplumun yerli unsurlarıyız, asli unsurlarıyız, bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bu ülkenin vatandaşları olarak bizlerin sorunların merkezi olarak gösterilmesi Müslümanlar olarak bizi üzmektedir" - "Anaokulundaki bir çocuğun başörtüsü meselesi mi var? Müslümanların zihinleriyle, inançlarıyla oynamak için bu tür meselelerin, bayatlamış konuların sürekli gün yüzüne çıkarılması bizi üzmektedir"

KÖLN (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, yarım asırdan beri Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanların artık bu toplumların bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Yaşamış olduğumuz bu toplumda her türlü buhranın kaynağı Müslümanlar olarak tarif edilmesi bizleri rencide etmektedir." dedi.

Almanya'nın Köln kentindeki IGMG Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuşan Ergün, Almanya ve Avusturya'da anaokulundaki çocuklara başörtüsünü yasaklama tartışmalarının, "Olmayan bir sorundan dolayı Müslümanların aklıyla alay etmek" olduğunu söyledi.

Ergün, şöyle konuştu:

"Bizler yarım asırdan beri bu coğrafyada yaşıyoruz. Almanya'da Hollanda'da, kıtaların ötesinde yaşıyoruz. Artık göçmen değiliz, göçmen olarak da kendimizi tarif etmiyoruz, bu toplumun yerli unsurlarıyız, asli unsurlarıyız, bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bu ülkenin vatandaşları olarak bizlerin sorunların merkezi olarak gösterilmesi Müslümanlar olarak bizi üzmektedir. Yaşamış olduğumuz bu toplumda her türlü buhranın kaynağının Müslümanlar olarak tarif edilmesi bizleri rencide etmektedir."

\

- "Bayatlamış konuların sürekli gün yüzüne çıkarılması bizi üzmektedir"

Almanya'da 14 yaşından önce, Avusturya'da anaokullarında başörtüsü yasağı getirilmesi tartışmalarını hatırlatan Ergün, "İnanın bu Müslümanların düşünceleriyle, akıllarıyla oynama, alay etme manasına geliyor. Müslümanların aklıyla alay ediliyor. Anaokulundaki bir kızın başörtüsü sorunu var mı? Anaokulundaki bir çocuğun başörtüsü meselesi mi var? Müslümanların zihinleriyle, inançlarıyla oynamak için bu tür meselelerin, bayatlamış konuların sürekli gün yüzüne çıkarılması bizi üzmektedir." ifadelerini kullandı.

Ergün yaşadıkları bu coğrafyada ırkçılar bulunduğunu, Müslümanları problem olarak görenlerin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fransa'da Kur'an'ın şiddet yanlısı olduğunu, bazı ayetlerin Kur'an'dan çıkarılması gerektiğini söyleyen ve müftülüğe soyunmuş sözde akademisyenler var. Bunlar Müslümanları elbette rencide etmektedir. Bunlara karşı elbette 'hayır' diyeceğiz."

Kemal Ergün, yaşadıkları coğrafyadaki insanlarla iletişimde olmaları gerektiğini aktararak, "Bugün sadece Almanya'da iki binin üstünde cami varsa, yaşadığımız bu coğrafyada yüzlerce okulumuz varsa, yüzlerce eğitim kurumumuz varsa, yaşamış olduğumuz bu coğrafyadaki insanların hoşgörüsü ve tahammülünden olduğunu unutmamamız lazım. İnadına iletişim, inadına yaşadığımız bu coğrafyadaki insanlarda iletişimde olmak, onlarla beraber olmak, yaşadığımız meseleleri bire bir anlatmak Müslümanlar olarak bizim vazifemizdir. Orucun bize yüklemiş olduğu manalardan biri de tahammüllü olmaktır." şeklinde görüş belirtti.

Ergün, Müslümanlar olarak yaşadıkları toplumun her kesiminde var olmanın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Ramazan-ı Şerif bize tahammüllü olmayı, sahiplenmeyi, yeni vatan edinmiş olduğumuz bu ülkenin meselelerine yabancı kalmamayı öğretmektedir. Orucun kalkan olduğu mesajını bize vermekte ve oruçla birçok konuda muhasebemizi yapmamızı bize emretmektedir." diye konuştu.

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Ankara'da Tüysüzler Çetesi operasyonuAnkara'da Tüysüzler Çetesi operasyonu
Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (4)Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kemal Ergün Köln

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da Tüysüzler Çetesi operasyonu

Ankara'da Tüysüzler Çetesi operasyonu

Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (4)

Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (4)

Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!

Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.