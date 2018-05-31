"Müslümanların aklıyla alay ediliyor"

KÖLN (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, yarım asırdan beri Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanların artık bu toplumların bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Yaşamış olduğumuz bu toplumda her türlü buhranın kaynağı Müslümanlar olarak tarif edilmesi bizleri rencide etmektedir." dedi.

Almanya'nın Köln kentindeki IGMG Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuşan Ergün, Almanya ve Avusturya'da anaokulundaki çocuklara başörtüsünü yasaklama tartışmalarının, "Olmayan bir sorundan dolayı Müslümanların aklıyla alay etmek" olduğunu söyledi.

Ergün, şöyle konuştu:

"Bizler yarım asırdan beri bu coğrafyada yaşıyoruz. Almanya'da Hollanda'da, kıtaların ötesinde yaşıyoruz. Artık göçmen değiliz, göçmen olarak da kendimizi tarif etmiyoruz, bu toplumun yerli unsurlarıyız, asli unsurlarıyız, bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bu ülkenin vatandaşları olarak bizlerin sorunların merkezi olarak gösterilmesi Müslümanlar olarak bizi üzmektedir. Yaşamış olduğumuz bu toplumda her türlü buhranın kaynağının Müslümanlar olarak tarif edilmesi bizleri rencide etmektedir."