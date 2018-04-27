"Müslümanların zihinlerinde tereddütler oluşturmaya çabalıyorlar"

"Oryantalist yaklaşımıyla Müslümanlara dayatılmaya çalışılan ve İslam'ın kaynaklarının sıhhatini zedeleyen, sağlam bilgi alma konusunda insanların zihninde tereddütler oluşturmaya çabalayan kişiler var. Bu, İslam'ın sağlam binasını yıkmaya gücü yetemeyenlerin oluşturduğu sinsi bir plan. Ne yazık ki ülkemizde de bu yola tevessül eden bazı gafil din alimi görünümlü insanlar olabiliyor."

Bazı kesimlerin "Peygambersiz İslam" projeleri olduğuna işaret eden Duman, şöyle konuştu:

Sempozyumda konuşan FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, hadis çalışmalarına ömrünü vakfetmiş Muhammed Avvame'nin gündeme getirilmesinin ve rol model olarak genç nesillere takdim edilmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, "Oryantalist yaklaşımıyla Müslümanlara dayatılmaya çalışılan ve İslam'ın kaynaklarının sıhhatini zedeleyen, sağlam bilgi alma konusunda insanların zihninde tereddütler oluşturmaya çabalayan kişiler var. Bu, İslam'ın sağlam binasını yıkmaya gücü yetemeyenlerin oluşturduğu sinsi bir plan." dedi.

- "İslami ilimlere hizmet diyarı İstanbul"

Hadis alimi Muhammed Avvame ise Allah'ın en önemli nimetlerinden birinin İslam olduğunu söyledi. İlim talebesi olarak yetiştiği ve büyük hocalardan ders aldığı için Allah'a şükreden Avvame, "Medine-i Münevvere'de uzun süreler geçirdim. Burada ilk İslam üniversitesini kurdum. Bir de kütüphane kurmak nasip oldu. Kendimi ilme vermiş oldum. Allah'a şükür çok değişik kitaplara hizmet etmek nasip oldu." diye konuştu.

Son durağının İslami ilimlere hizmet diyarı olan İstanbul olduğunu anlatan Avvame, Allah'ın İslam alemine hizmet eden tüm devletlerin yanında olması temennisinde bulundu.

Ulemanın çoğunluğunun metot şemsiyesi altında olması gerektiğine işaret eden Avvame, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bir alime ağırlık verilmemeli. Bir fıkıh ilme galip gelecek, ağırlık verecek şekilde olmamalı. Bir ilim diğerine galip gelip daha çok ehemmiyet verilmemeli, denge olmalı. Tenkit edebi edep de tenkidi aşmamalı. Bir ilim talebesi araştırmalarında özgür olmalı ama edepli de olmalı. Sözlere teslim olmamalı, eleştirel olarak yaklaşmalı ve doğruluğunu araştırmalı. Okuyucunun görevi büyük alimlerin karşısında teslim olmaktır. Her alimin sözü başımızda taçtır ama doğruluğundan emin olunmalı."