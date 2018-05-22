Muson yağmurları 7 bin Arakanlı mülteciyi etkiledi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplarda 7 binden fazla kişinin muson yağmurlarına bağlı fırtına ve toprak kaymasından olumsuz etkilendiğini bildirdi.
Dujarric, yaptığı açıklamada, muson yağmurlarının Arakanlı Müslümanların kaldığı Cox’s Bazaar'da 2,5 metreye kadar su birikintisine neden olduğuna ve sel baskınlarının yaşandığına dikkati çekti.
Muson yağmurlarının Arakanlı mültecilere hayati tehlike oluşturduğu uyarısında bulunan Dujarric, ''7 binden fazla Arakanlı mülteci muson yağmurlarına bağlı fırtına ve toprak kaymasından etkilendi, 25 bin mülteci de ciddi risk altında.'' ifadesini kullandı.
- Etnik temizlik
Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Birleşmiş Milletler, ordu güçlerinin ülkenin güney batısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlıyor.
Öte yandan kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin
CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!
İlk kez kıyıya bu kadar yakında görüldü! Fethiye'de balina sürprizi!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum