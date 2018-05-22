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Muson yağmurları 7 bin Arakanlı mülteciyi etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 21:01 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "7 binden fazla Arakanlı mülteci muson yağmurlarına bağlı fırtına ve toprak kaymasından etkilendi, 25 bin mülteci de ciddi risk altında"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplarda 7 binden fazla kişinin muson yağmurlarına bağlı fırtına ve toprak kaymasından olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Dujarric, yaptığı açıklamada, muson yağmurlarının Arakanlı Müslümanların kaldığı Cox’s Bazaar'da 2,5 metreye kadar su birikintisine neden olduğuna ve sel baskınlarının yaşandığına dikkati çekti.

Muson yağmurlarının Arakanlı mültecilere hayati tehlike oluşturduğu uyarısında bulunan Dujarric, ''7 binden fazla Arakanlı mülteci muson yağmurlarına bağlı fırtına ve toprak kaymasından etkilendi, 25 bin mülteci de ciddi risk altında.'' ifadesini kullandı.

- Etnik temizlik

Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Birleşmiş Milletler, ordu güçlerinin ülkenin güney batısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlıyor.

Öte yandan kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arakanlı mülteciler Bangladeş muson yağmurları Myanmar

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