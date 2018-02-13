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"Muson yağmurları, Arakanlı mültecilerin hayatını tehlikeye atabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 21:09 | Son Güncelleme

BM Mülteciler Yüksek Komseri Grandi: - Bangladeş'e sığınan 100 binden fazla Arakanlı mülteci sel ve toprak kaymasına meyilli bölgelerde yaşıyor ve acilen daha güvenli bölgelere yerleştirilmesi gerek. Mart ayındaki muson yağmurları nedeniyle büyük bir kriz ufukta ve bu felaketi önlemek için Bangladeş hükümetine uluslararası destek verilmeli" - "Açık konuşalım, Myanmar'da koşullar henüz Arakanlı mültecilerinin gönüllü olarak geri dönmesine elverişli değil" - "Myanmar hükümetinin, bu şiddet döngüsüne, yerinden edilmelere ve vatansızlık sorununa son vermesinin zamanı geldi ve uluslararası destek de kilit önem taşıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLETTLER (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, mart ayındaki muson yağmurlarının Bangladeş'te sel ve toprak kaymasına meyilli bölgelerde yaşayan 100 binden fazla Arakanlı mültecinin hayatını tehlikeye atacağı uyarısında bulunarak, mültecilerin acilen başka bölgelere yerleştirilmesi çağrısında bulundu.

Grandi, BM Güvenlik Konseyi'nde Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların durumunun görüşüldüğü toplantıya video konferans yoluyla katıldı.

Myanmar hükümetinin güvenlik güçlerinin şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların Arakan'a gönüllü şekilde dönmesine olanak sağlayacak koşulları yerine getirmediğini söyleyen Grandi, ''Açık konuşalım, Myanmar'da koşullar henüz Arakanlı mültecilerin gönüllü olarak geri dönmesine elverişli değil.'' dedi.

- ''Muson yağmurları felakete neden olabilir''

Grandi, ''Bangladeş'e sığınan 100 binden fazla Arakanlı mülteci sel ve toprak kaymasına meyilli bölgelerde yaşıyor ve acilen daha güvenli bölgelere yerleştirilmesi gerek. Mart ayındaki muson yağmurları nedeniyle büyük bir kriz ufukta ve bu felaketi önlemek için Bangladeş hükümetine uluslararası destek verilmeli.'' değerlendirmesinde bulundu.

Şubatta bin 500'den fazla Arakanlı Müslümanın Myanmar'dan kaçtığını ve Bangladeş'te 688 binden fazla mültecinin bulunduğu belirten Grandi, ''Myanmar hükümetinin bu şiddet döngüsüne, yerinden edilmelere ve vatansızlık soruna son vermesinin zamanı geldi ve uluslararası destek de kilit önem taşıyor.'' diye konuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 688 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan, uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy de yakıldı.

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arakan BMGK BMMYK Filippo Grandi muson yağmurları Myanmar

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