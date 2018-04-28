Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Başbakan Binali Yıldırım, ortak televizyon yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemle ilgili soruları yanıtlayan Yıldırım, bedelli askerlik bekleyenleri heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım; “Dikkate alınması gereken bir talep. Bakış açımız müsbet.” dedi. Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik açıklaması üzerine vatandaşlar müspet kelimesinin anlamını merak etmeye başladı.
MÜSPET NE DEMEK?
Müspet, Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre; olumlu anlamına gelmektedir. Müspetin diğer anlamları ise; uygun, yapılması memnuniyet veren, pozitif.
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