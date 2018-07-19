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Muş'ta 21 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

Muş'ta 21 yabancı uyruklu yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 21 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bulanık-Ahlat karayolunda durdurulan minibüste yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 6 İran ve 15 Afganistan uyruklu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Bulanık Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine gönderildi.

Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afkanistan Bulanık İRAN kaçak muş

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