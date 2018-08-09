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Muş'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Muş'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı

Muş'ta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Mercimekkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol, emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştirildi.

Devriye sırasında, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen bir minibüsteki 27 Afganistan, 6 Bangladeş ve 5 Pakistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Organizatör olduğu belirlenen ve gözaltına alınan şoför, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Minibüse ise el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen muş

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