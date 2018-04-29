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Muş'ta 5. Lale Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 21:28 | Son Güncelleme

Muş'ta 5. Lale Festivali

Muş'un Korkut ilçesinde "5. Lale Festivali" coşkusu yaşandı.

Kaymakamlık, belediye ve Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla organize edilen festival, ilçe merkezinde mehter takımının gösterisiyle başladı.

Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Haşim Arık, festivalin beşincisini coşkuyla kutladıklarını söyledi.

İlçenin tanıtımı ve ekonomisine katkı sağlayacağını düşünerek festivalleri düzenlediklerini belirten Arık, şöyle konuştu:

"Lale festivali bizim için önem taşıyor çünkü lale çiçeği Osmanlı döneminin de simgesi olmuştur çünkü lale dik durduğu için Allah kelimesini hitap ediyor, yandan bakıldığı zamanda üç hilal yani Osmanlı bayrağını simgeliyor. Bunlardan dolayı lale bizim için daha önemlidir."

Festivalde vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.

Festivale Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ve vatandaşlar katıldı.

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