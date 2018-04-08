Muş’ta “5 Nisan Avukatlar Günü” Kutlandı

Muş Barosu tarafından kentteki bir restorantta düzenlenen etkinlik ile “5 Nisan Avukatlar Günü” kutlandı.

Muş Barosu, ‘5 Nisan Avukatlar Günü’ dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi. Kentteki bir restorantta düzenlenen programa; Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş Baro Başkanı Av. Abdulbaki Çelebi, çok sayıda avukat ve davetliler katıldı. “5 Nisan Avukatlar Günü” münasebetiyle düzenlenen kutlama programının açılış konuşmasını yapan Muş Baro Başkanı Av. Abdulbaki Çelebi: “Başta menfur bir saldırı da hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Tahir Elçi olmak üzere, yaşamını yitiren meslektaşlarımızın inançları, kararlılıkları saygıyla anıyor ve selamlıyorum huzurunuzda” sözleriyle konuşmasına başlayarak, avukatlık mesleğinin önemine dikkat çekti. Avukatlık mesleğinin zor bir meslek olduğunun altını çizen Av. Çelebi: “Dünyanın en onurlu, fakat en zor mesleklerden birisi olan avukatlık mesleğidir. Bu zorluk avukatların, avukatlık mesleğinin sürekli statüsüyle uğraşmasından kaynaklanan ve hak mücadelesi yapmasından kaynaklanmaktadır. Onun için dünyanın her tarafında avukatlar gerçekten sorun yaşamaktadır. Şimdi nitekim ülkemizde de avukatlar gerçekten mesleklerini icra ederken büyük sorunlar yaşamaktadır” şeklinde konuştu.

Muş Baro Başkanı Av. Çelebi’nin yaptığı konuşma sonrasında düzenlenen kutlama programı, katılımcılara canlı müzik eşliğinde yemek ikramıyla devam etti.