HABER

Muş’ta “5 Nisan Avukatlar Günü” Kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 13:10 | Son Güncelleme

Muş Barosu tarafından kentteki bir restorantta düzenlenen etkinlik ile “5 Nisan Avukatlar Günü” kutlandı.Muş Barosu, ‘5 Nisan Avukatlar Günü’ dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi.

Muş’ta “5 Nisan Avukatlar Günü” Kutlandı

Muş Barosu tarafından kentteki bir restorantta düzenlenen etkinlik ile “5 Nisan Avukatlar Günü” kutlandı.
Muş Barosu, ‘5 Nisan Avukatlar Günü’ dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi. Kentteki bir restorantta düzenlenen programa; Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş Baro Başkanı Av. Abdulbaki Çelebi, çok sayıda avukat ve davetliler katıldı. “5 Nisan Avukatlar Günü” münasebetiyle düzenlenen kutlama programının açılış konuşmasını yapan Muş Baro Başkanı Av. Abdulbaki Çelebi: “Başta menfur bir saldırı da hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Tahir Elçi olmak üzere, yaşamını yitiren meslektaşlarımızın inançları, kararlılıkları saygıyla anıyor ve selamlıyorum huzurunuzda” sözleriyle konuşmasına başlayarak, avukatlık mesleğinin önemine dikkat çekti. Avukatlık mesleğinin zor bir meslek olduğunun altını çizen Av. Çelebi: “Dünyanın en onurlu, fakat en zor mesleklerden birisi olan avukatlık mesleğidir. Bu zorluk avukatların, avukatlık mesleğinin sürekli statüsüyle uğraşmasından kaynaklanan ve hak mücadelesi yapmasından kaynaklanmaktadır. Onun için dünyanın her tarafında avukatlar gerçekten sorun yaşamaktadır. Şimdi nitekim ülkemizde de avukatlar gerçekten mesleklerini icra ederken büyük sorunlar yaşamaktadır” şeklinde konuştu.
Muş Baro Başkanı Av. Çelebi’nin yaptığı konuşma sonrasında düzenlenen kutlama programı, katılımcılara canlı müzik eşliğinde yemek ikramıyla devam etti.

Muş’ta “5 Nisan Avukatlar Günü” Kutlandı

Muş’ta “5 Nisan Avukatlar Günü” Kutlandı

Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!
WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktıTeröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.