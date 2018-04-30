HABER

Muş'ta 51 milyon liralık altyapı projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 22:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Bulanık ilçesinde 51 milyon liraya mal olacak altyapı çalışmalarının temeli atıldı - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Uzan: - "Proje kapsamında 90 kilometre kanalizasyon hattı, 115 kilometre içme suyu hattı ve 15 kilometre de isale hattı döşenecek. İlçemizin 100 yılık tarihinde kadim bir problemi çözmüş olacağız" - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Çakar: - "Bu projenin ardından inşallah doğalgaz gelecek. Malazgirt, Bulanık ve Patnos başta olmak üzere hizmetler hız kazanarak bölgemize gelecek"

Muş'un Bulanık Belediyesi, 51 milyon liralık altyapı projesinin temelini atarak ilçenin kuruluşundan bu yana devam eden sorunu çözüme kavuşturacak.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bulanık Belediyesi, 2018 inşaat sezonu öncesinde üst yapının yanı sıra altyapı projelerine ağırlık verdi.

Bu kapsamda hazırlanan ve 51 milyon liraya mal olacak altyapı projesinin temeli törenle atıldı.

İnönü Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, yıllardır büyük bir eksiklik olan altyapı çalışmalarının başladığını söyledi.

51 milyon liralık proje ile ilçenin içme suyu, kanalizasyon altyapısının tamamlanacağını belirten Uzan, "Proje kapsamında 90 kilometre kanalizasyon hattı, 115 kilometre içme suyu hattı ve 15 kilometrede isale hattı döşenecek. Saniyede 100 litrenin üzerinde su Gümüşpınar'dan ilçemize gelecek. Böylece ilçemizin 100 yılık tarihinde kadim bir problemi çözmüş olacağız. Bugün yaşadığımız mutluluk bütün Bulanık'ın özlenen tablosuydu." diye konuştu.

Törene katılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Muzaffer Çakar da ilçenin yıllardır yaşadığı sorunun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Çok önemli bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çakar, şöyle konuştu:

"İhale aşamasındaki bazı aksaklıklar ve kış mevsiminden dolayı bugüne sarktı. Güzel bir bahar günü bu hayırlı hizmeti başlatıyoruz. Bu projenin ardından inşallah doğalgaz gelecek. Malazgirt, Bulanık ve Patnos başta olmak üzere hizmetler hız kazanarak bölgemize gelecek. 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini de sizlerin güçlü desteğiyle kazanacak ve sorunları el birliğiyle çözeceğiz. Altyapı bittikten sonra üst yapı için de bütün imkanlar seferber edilecektir."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesilerek kazı çalışmaları başlatıldı.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, muhtarlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cuma hutbesinde hoparlörden siyasetCuma hutbesinde hoparlörden siyaset
CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!
Özden Örnek hayatını kaybettiÖzden Örnek hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alt yapı Bulanık muş yatırım

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

İlginizi Çekebilir

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zaman gazetesi eski çalışanlarının davasında karar çıktı

Zaman gazetesi eski çalışanlarının davasında karar çıktı

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

Başbakan Binali Yıldırım yaşlılık aylığının artırıldığını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım yaşlılık aylığının artırıldığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.