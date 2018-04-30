Muş'ta 51 milyon liralık altyapı projesi

51 milyon liralık proje ile ilçenin içme suyu, kanalizasyon altyapısının tamamlanacağını belirten Uzan, "Proje kapsamında 90 kilometre kanalizasyon hattı, 115 kilometre içme suyu hattı ve 15 kilometrede isale hattı döşenecek. Saniyede 100 litrenin üzerinde su Gümüşpınar'dan ilçemize gelecek. Böylece ilçemizin 100 yılık tarihinde kadim bir problemi çözmüş olacağız. Bugün yaşadığımız mutluluk bütün Bulanık'ın özlenen tablosuydu." diye konuştu.

İnönü Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, yıllardır büyük bir eksiklik olan altyapı çalışmalarının başladığını söyledi.

Bu kapsamda hazırlanan ve 51 milyon liraya mal olacak altyapı projesinin temeli törenle atıldı.

Muş'un Bulanık Belediyesi, 51 milyon liralık altyapı projesinin temelini atarak ilçenin kuruluşundan bu yana devam eden sorunu çözüme kavuşturacak.

Törene katılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Muzaffer Çakar da ilçenin yıllardır yaşadığı sorunun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Çok önemli bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çakar, şöyle konuştu:

"İhale aşamasındaki bazı aksaklıklar ve kış mevsiminden dolayı bugüne sarktı. Güzel bir bahar günü bu hayırlı hizmeti başlatıyoruz. Bu projenin ardından inşallah doğalgaz gelecek. Malazgirt, Bulanık ve Patnos başta olmak üzere hizmetler hız kazanarak bölgemize gelecek. 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini de sizlerin güçlü desteğiyle kazanacak ve sorunları el birliğiyle çözeceğiz. Altyapı bittikten sonra üst yapı için de bütün imkanlar seferber edilecektir."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesilerek kazı çalışmaları başlatıldı.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, muhtarlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

