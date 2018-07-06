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Muş'ta 88 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Muş'ta 88 yabancı uyruklu yakalandı

Muş'un Korkut ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 88 yabancı uyruklunun yakalandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 74 Afganistan ve 14 Pakistan uyruklu yakalandı.

Kaçakların bulunduğu 3 aracın sürücüsü hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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