Muş'ta 99 düzensiz göçmen yakalandı

Muş'ta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 99 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen çalışmalarda 68 Afganistan, 18 Bangladeş ve 13 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.

Düzenlenen operasyonda göçmenler yakalanırken, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

