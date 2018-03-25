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Muş'ta Afrin şehitleri için kurban kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:35 | Son Güncelleme

MUŞ'ta, Kardeşlik Platformu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için kurban kestirildi.  Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Konukevi'nde düzenlenen programa Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, MŞÜ Rektörü Prof.

Muş'ta Afrin şehitleri için kurban kesildi

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta, Kardeşlik Platformu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için kurban kestirildi.
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Konukevi'nde düzenlenen programa Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, şehit aileleri, Afrin'de görev yapan asker ve polislerin aileleri ile platform üyeleri katıldı. İl Müftüsü Alaettin Bozkurt tarafından harekata katılan güvenlik güçleri için dua yapıldı.
AK Parti'li Şimşek, terör unsurlarına müsaade etmemek için Afrin'e girildiğini belirterek, "Her yiğidimiz, her Mehmetçik'imiz, 'Şehit olabilir miyim' diye yarışıyor. Bizim bu birlikteliğimiz, 81 milyon kardeşliğimiz var olduğu müddetçe bu bayrağımız Afrin'de de Erbil'de de sallanır, her tarafta da sallanır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz sadece nerede bir terör unsuru varsa o terör örgütüne müsaade etmemek için gidiyoruz ve oradaki insanların geleceğini teminat altına almak için gidiyoruz" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından konukevi önünde şehitler için kurban kesilip, dua edildi. Kesilen 10 küçükbaş, Muş'ta yaşayan Suriyeli ailelere dağıtıldı.

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Muş'ta Afrin şehitleri için kurban kesildiMuş'ta Afrin şehitleri için kurban kesildiMuş'ta Afrin şehitleri için kurban kesildi

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