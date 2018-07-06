Muş'ta arpa ve buğday hasadında yüksek rekolte beklentisi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Muş'ta, arpa ve buğday hasadında geçen yıla göre artış bekleniyor.

Muş Ovası'nda hasadına başlanan arpa ve buğdayda düzenli yağışlar dolayısıyla bu yıl yüksek verim bekleniyor.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş Ova'sının bölge ve Türkiye için önemli bir hububat merkezi olduğunu söyledi.

Bu yıl ilkbahar mevsiminin yağışlı geçmesi dolayısıyla buğday ve arpa üretiminde artış beklediklerini belirten Aydın, "Geçen yıl, dönümünde 230 kilogram ürün veren arpanın bu yıl en az 300 kilogram, dönümünde 216 kilogram ürün veren buğdayın da yine 300 kilogram ürün vermesini bekliyoruz." dedi.

Aydın, il genelinde 130 bin hektarlık alanda hububat ekimi gerçekleştirildiğini, çiftçiye mazot ve gübre desteği verildiğini kaydetti.

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım ise bölge halkının en büyük geçim kaynağı olan arpa ve buğday üretiminde bu yıl önemli bir artış beklediklerini, bunun da çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Şu anda Muş merkez ile Malazgirt, Bulanık, Hasköy ve Korkut ilçelerinde arpa ve buğday hasadına başlandığını ifade eden Yıldırım, "Ancak girdi maliyetleri biraz pahalı olduğu için çiftçinin karı da aynı. Biçerler geçen sene biçtiği fiyattan yüzde 50 artışla hasat yapıyor." diye konuştu.

