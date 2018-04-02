Muş'ta besiciler, gençlerin çalışmak için batı illerini tercih etmelerinden dolayı çoban bulamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Merkeze bağlı Sungu Beldesinde besicilik yapan Muhammet Özdağlı, yaptığı açıklamada, bölgede zor şartlar altında hayvancılık yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Hayvanlarını yaylada otlatacak çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Özdağlı, şöyle dedi:

"Giyeceği, yemeği, ayakkabısı, telefon kontörü, her şeyi bize ait olduğu için bir çobanın aylık maliyeti 5 bin liraya tekabül ediyor. Buna rağmen bölgede kimse çobanlık yapmıyor. Herkes büyük şehirlere gidiyor. Burada çoban bulamıyoruz. Genelde çobanları Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt gibi illerden getiriyoruz."

Çetin Seçkiner de hayvancılığın maliyetli bir sektör olduğunu dile getirdi.

Çoban bulamadığı için hayvanlarını kendisinin otlattığını anlatan Seçkiner, "Burada çoban 5 ay görev yapıyor. Bu yıl havalar sıcak geçtiği için bir ay erken çalışmaya başlayacak ama şu ana kadar bulamadık." ifadesini kullandı.

- "Çobanlara sunulan imkanları artırmaları gerekir"