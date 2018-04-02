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Muş'ta besicilerin "çoban" sıkıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

Muş'ta besiciler, gençlerin çalışmak için batı illerini tercih etmeleri nedeniyle sürülerini otlatacak çoban bulamamaktan yakınıyor - Besici Özdağlı: - "Giyeceği, yemeği, ayakkabısı, telefon kontörü, her şeyi bize ait olduğu için bir çobanın aylık maliyeti 5 bin liraya tekabül ediyor. Buna rağmen bölgede kimse çobanlık yapmıyor" - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Çolakoğlu: - "Yetiştiricilerin rahat çoban bulabilmeleri için il müdürlüğü olarak 'sürü yöneticisi elemanı benim' projesini uyguladık" - "Yetiştiricilerimizin çobanları ellerinde tutmaları için onlara sundukları imkanları daha çok artırmaları gerekir"

Muş'ta besiciler, gençlerin çalışmak için batı illerini tercih etmelerinden dolayı çoban bulamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Merkeze bağlı Sungu Beldesinde besicilik yapan Muhammet Özdağlı, yaptığı açıklamada, bölgede zor şartlar altında hayvancılık yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Hayvanlarını yaylada otlatacak çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Özdağlı, şöyle dedi:

"Giyeceği, yemeği, ayakkabısı, telefon kontörü, her şeyi bize ait olduğu için bir çobanın aylık maliyeti 5 bin liraya tekabül ediyor. Buna rağmen bölgede kimse çobanlık yapmıyor. Herkes büyük şehirlere gidiyor. Burada çoban bulamıyoruz. Genelde çobanları Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt gibi illerden getiriyoruz."

Çetin Seçkiner de hayvancılığın maliyetli bir sektör olduğunu dile getirdi.

Çoban bulamadığı için hayvanlarını kendisinin otlattığını anlatan Seçkiner, "Burada çoban 5 ay görev yapıyor. Bu yıl havalar sıcak geçtiği için bir ay erken çalışmaya başlayacak ama şu ana kadar bulamadık." ifadesini kullandı.

- "Çobanlara sunulan imkanları artırmaları gerekir"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu ise bölgede hayvancılığı desteklemek için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilerin rahat çoban bulabilmeleri için il müdürlüğü olarak 'sürü yöneticisi elemanı benim' projesini uyguladık. Kurstan mezun olan çobanları çalıştıran yetiştiriciler, yıl içerisinde 5 ay çobanları sigortalı göstererek il müdürlüğümüze başvuru yaptıklarında çoban desteği almaya hak kazanıyorlar. İlimizin kırsalındaki insanları kaybetmemek için bakanlığımız üretime yönelik olarak bitkisel ve hayvansal konularda desteklemeler vermektedir. Bu desteklemeler her yıl artış göstermektedir. 2018'de çiftçilerimize tüm ülkemizde verilecek destek miktarı 14,5 milyar lira. Biz bu desteklemelerle insanımızı kırsalda tutmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın şehirlere göç ederek sıkıntı yaşamalarının önüne geçmek istiyoruz. Yetiştiricilerimizin çobanları ellerinde tutmaları için onlara sundukları imkanları daha çok arttırmaları gerekir."

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çoban Hayvancılık muş

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