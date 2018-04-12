Muş’ta bıçaklı kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

Muş’ta gençler arasında bıçaklı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine pasta ikram edildi.

Muş’ta bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga yerine Muş Şivesi Grubu ve vatandaşlar tarafından hazırlanan sürpriz kutlamayla karşılaştı. Sosyal medya üzerinde kurulan ve dernek olma yolunda ilerleyen Muş Şivesi Grubu, vatandaşlar ile birlikte Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutlamak istedi. Polis ekipleri için sürpriz pasta hazırlayan grup, 155 Polis İmdat hattını arayarak, ‘Muş Dede Parkı civarında bıçaklı kavga var’ ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga yerine grup tarafından hazırlanan sürprizle karşılaştı. Olay yerine gelen polisler, Türk bayrağı ve pasta ile karşılanınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karşılama sonrasında polis ekipleri, sürprizi hazırlayan gruba teşekkür ederek, pastayı kesti.

Muş Şivesi Grubu kurucularından Mehmetşah Balkaya, “Bundan 173 yıl önce milletimizin selameti ve güvenliği için kurulan, gözünü kırpmadan bizi korumak adına kendini feda eden, ülkemizin en önemli teşkilatlarından olan Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyoruz. Kurulduğu ilk günden bugüne kadar ülkemizin 780 bin kilometrekaresinin her karışında görevinin başında canını hiçe sayarak ülkemizin selameti için görev yapan tüm Polis Teşkilatı, huzurumuzun teminatıdır. Bu vesile ile tekrardan Polis Teşkilatımızın 173. yıl dönümünü tebrik ediyoruz. Allah bize nice huzur dolu yılları yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin” diye konuştu.