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Muş’ta camilerde namazlar kılındı, dualar edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 21:58 | Son Güncelleme

Muş’ta, üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili, cemaatin duası ve kıldığı namazla eda edildi.Kentte başta Salih Muhlise Çağlayan Camisi olmak üzere, tüm camilerde düzenlenen kandil programlarında vatandaşlar tarafından namaz kılınıp, dualar edildi.

Muş’ta camilerde namazlar kılındı, dualar edildi

Muş’ta, üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili, cemaatin duası ve kıldığı namazla eda edildi.
Kentte başta Salih Muhlise Çağlayan Camisi olmak üzere, tüm camilerde düzenlenen kandil programlarında vatandaşlar tarafından namaz kılınıp, dualar edildi. Yatsı namazının ardından başlayan ve İl Müftüsü Alaettin Bozkurt’un da katıldığı kandil programında Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Din görevlileri tarafından okunan ilahilere vatandaşlar da eşlik etti.

Muş’ta camilerde namazlar kılındı, dualar edildi

Muş’ta camilerde namazlar kılındı, dualar edildi

Muş’ta camilerde namazlar kılındı, dualar edildi

Muş’ta camilerde namazlar kılındı, dualar edildi

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