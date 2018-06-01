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Muş'ta çiftçilere, 200 dekarlık çilek bahçesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

, MUŞ'ta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında 200 çiftçiye 200 dekarlık alanda çilek bahçesi oluşturuldu.

Muş'ta çiftçilere, 200 dekarlık çilek bahçesi

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA), MUŞ'ta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında 200 çiftçiye 200 dekarlık alanda çilek bahçesi oluşturuldu.
Pancar ve tütün ürünlerine alternatif olarak kadın çiftçilere yönelik başlatılan Tarımsal Yayım Projesi kapsamındaki çilek yetiştiriciliği çalışmaları devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çiftçilerin çileğe yönelmesi amacıyla hibeli çilek bahçeleri oluşturuyor. 200 çiftçiye 200 dekarlık alanda çilek bahçesi yapılarak fidelerinin ekimine başlandı. İlk etapta toprağı işleyen teknik personellerin, damla sulama usulüyle oluşturdukları bahçelerde fideler toprakla buluşuyor. Dekarda yaklaşık 3 ile 5 ton civarında bir verim beklendiğini ifade eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sami Aykan, çileğin pazar sorunu olmayan bir ürün olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Çileğin ilimize uyumlu olmasından dolayı böyle bir projeyi İl Özel İdaresi kaynaklı yürütülüyor. Bu çiftçinin hiçbir masrafı olmadan, tamamen devlet destekli yapılan projedir. Kente göçün önüne geçmek için önemli bir projeyi hayata geçirdik. Şeker oranı yüksek, aroması güzel çileklerin yetiştirilmesinden dolayı her geçen yıl ilgi artarak devam ediyor. 200 dekarlık alanda 200 ton civarında bir ürün umut ediyoruz. İlimize ekonomik girdisi ise 2 milyon lira olacak."
Merkez Sungu beldesinde devletin verdiği hibe desteği ile 5 dekar alanda çilek bahçesi oluşturduklarını belirten çiftçilerden Seyfettin Muyan ise tamamen organik ürün yetiştirdiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Muş'ta çiftçilere, 200 dekarlık çilek bahçesiMuş'ta çiftçilere, 200 dekarlık çilek bahçesiMuş'ta çiftçilere, 200 dekarlık çilek bahçesiMuş'ta çiftçilere, 200 dekarlık çilek bahçesi

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