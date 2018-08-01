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Muş'ta ekin biçme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 20:46 | Son Güncelleme

Bulanık ilçesinde köylüler arasında ekin biçme anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

Muş'un Bulanık ilçesinde ekin biçme sırası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balotu köyünde tarlaların biçerdöverle hasat edildiği sırada biçerdöver sürücüsü Necmettin Ek (64) ve yanındaki oğlu Lokman Ek (18) ile bazı köylüler arasında anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Sopa ve taşlı kavgada biçerdöver sürücüsü ve oğlu yaralandı. Ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Necmettin Ek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Necmettin Ek'in Diyarbakır'dan çalışmak için Bulanık ilçesine geldiği öğrenildi.

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Biçerdöver Bulanık hasat kavga muş

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