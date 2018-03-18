Muş’ta ekmeğe zam

Muş’ta ekmek fiyatı 90 kuruştan 1 TL’ye çıkarılırken, 250 gram olan ekmek gramajı ise 220 grama düşürüldü.

Muş’ta 19 Mart 2018 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere ekmek fiyatları 1 TL olacak. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtürkoğlu, ekmek fiyatlarının birçok ilde 200 gramdan 1 TL’ye satıldığını, Muş’ta ise ekmeğin 19 Mart 2018 tarihi itibari ile 220 gramdan 1 TL’ye satışa sunulacağını söyledi. 2014 yılında verilen raişin devam ettiğini ifade eden Demirtürkoğlu, "Hükümetimiz, Bakanlar Kurulu kararı ile ekmek fiyatlarını belirlerken komisyon kurulacak. Bu komisyonun vermiş olduğu fiyat neticesinde hem fırıncılar federasyonundan hem de bakanlığın onayını aldıktan sonra yürürlüğe giriyordu. Fırıncılarımızın bize yapmış olduğu fiyat belirleme istekleri neticesinde bu komisyonu topladık. Muş Gıda, Tarım İl Müdürlüğünden, Muş Belediyesinden, Muş Ticaret ve Sanayi Odasından, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğünden ve bir de bizim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığında komisyon kurduk. Komisyonda 220 gram ekmeği 1 TL olarak belirledik. Komisyon kararını federasyonumuza gönderdik. Federasyon onayladıktan sonra bakanlığımıza, Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğümüze gönderdik, oradan da onayı aldık. 19 Mart 2018 Pazartesi günü yürürlüğe girecek. Tabi eskiden Türk Gıda Kodeksine göre ekmek fiyatları belirlenirken, ekmeğin gramajı ellişer gram yükseltme, alçaltma durumumuz vardı. Yeni çıkan kanunla en düşük ekmeğin gramajı 200 gram olacak. Artık onar gram yükseltme, indirme olanağı da sağlandı. Bu da bizim için fiyat belirlerken gerçekten işimize çok yaradı. Genelde 200 gram ekmeği civar iller 1 TL yapmışlar. Bizde komisyonumuzla toplanıp 220 gram ekmeği 1 TL olarak belirledik" dedi.

Ekmek fiyatlarını belirlerken tüm etkenleri göz önünde bulundurduklarını ifade eden Demirtürkoğlu, "Şimdi Muş’ta 50 tane fırıncı esnafımız var. Bunun yanında da 410 bin vatandaşımız var. Biz 410 bin vatandaşımızı 50 kişiye değiştirmeyiz. 410 bin vatandaşımız bizim için çok farklı" diye konuştu.