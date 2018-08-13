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Muş'ta el freni çekilmeden bırakılan otomobil 1,5 metrelik çukura düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

Muş'ta el freni çekilmeden bırakılan otomobil 1,5 metrelik çukura düştü

Muş'ta sürücüsünün el frenini çekmeden bıraktığı otomobil, alt yapı çalışmaları kapsamında açılan 1,5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü.

Alınan bilgiye göre, Osman Ateş 66 PF 064 plakalı otomobilini Zafer Mahallesi İstasyon Caddesi'nde park etti, vitesi de boşa aldı.

Ateş'in el frenini çekmediği otomobil, sürücü araçtan ayrıldıktan sonra hareket ederek alt yapı çalışmaları kapsamında açılan 1,5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü.

Ön kısmında hasar oluşan araç, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Görgü tanığı Cahit Çelik, el freni çekilmediği için otomobilin hareket ederek çukura düştüğünü belirterek, "Araç düşer düşmez durumu ilgili yerlere bildirdik. Olayda yaralananın olmaması sevindirici." dedi.

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çukur muş otomobil

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