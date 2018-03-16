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Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 40 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 20:11 | Son Güncelleme

Muş’ta yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi.

Muş’ta yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muş’tan Bingöl istikametine gitmekte olan Engin Bağlı yönetimindeki 65 EV 061 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Tuncay Aysan idaresindeki 06 YA 7170 plakalı nakliye kamyonu, dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, ismi öğrenilemeyen nakliye kamyonundaki ikinci şoför olay yerinde hayatını kaybederken, toplam 40 kişi ise yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden şoförün araçta sıkışan cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartılırken, soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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