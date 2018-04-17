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Muş'ta FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

Tutuklu yargılanan eski Garnizon Komutanı Albay Işık ile eski İl Jandarma Komutanı Albay Çevik, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Muş'ta FETÖ/PDY'ye ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Muş Garnizon Komutanı Albay İsmail Işık ve eski İl Jandarma Komutanı Albay Osman Nuri Çevik ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklardan Çevik, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Işık ise Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla bağlandı, sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi. Avukatları da mahkeme heyetinden müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki incelemesinin ardından sanıkların "Anayasal düzeni bozmak ve ortadan kaldırmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

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