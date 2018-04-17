Muş'ta FETÖ/PDY davası

Muş'ta FETÖ/PDY'ye ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Muş Garnizon Komutanı Albay İsmail Işık ve eski İl Jandarma Komutanı Albay Osman Nuri Çevik ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Sanıklar savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi. Avukatları da mahkeme heyetinden müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, dosyadaki incelemesinin ardından sanıkların "Anayasal düzeni bozmak ve ortadan kaldırmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.
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