Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitli illerde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, Muş Hava Meydan Komutanlığında görevli bir astsubay, İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş, 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığında görevli bir uzman çavuş, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen bir kişi, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan iki kişi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı."
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