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Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 6 şüpheliden biri tutuklandı

Muş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında ihraç astsubay, ilişiği kesilmiş askeri okul öğrencisi ile ilimiz askeri birimlerinde görevli bir yüzbaşı ve iki astsubayın da bulunduğu 6 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 4 şahsın da tahkikatları devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ muş operasyon

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