Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Muş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında ihraç astsubay, ilişiği kesilmiş askeri okul öğrencisi ile ilimiz askeri birimlerinde görevli bir yüzbaşı ve iki astsubayın da bulunduğu 6 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 4 şahsın da tahkikatları devam etmektedir."

