Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 21'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan 2 dernek tarafından yürütülen 9 proje üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İncelemelerde, SODES tarafından usulsüz belge düzenlenerek kamuyu toplamda bir milyon 606 bin 643 lira zarara uğratmak, örgüt üyesi olmak suçlarıyla ilgili aralarında kamu görevlileri, muzahir dernek üyeleri, şirket yetkilileri, şirket çalışanları, esnaf ve mahrem imamların da bulunduğu 76 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 69 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 69 şüpheliden 21'i tutuklanmış, 4 kişi adli kontrol şartıyla, 44 kişi savcılıktan serbest bırakılmıştır. 7 kişinin arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

