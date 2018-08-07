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Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 12:54 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Örgütün sözde askeri mahrem imamının da bulunduğu 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyonu muş

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