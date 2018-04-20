HABER

Muş’ta “Güvenli Okul” projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından “Güvenli Okul” projesi kapsamında öğrenci velileri, okul idarecileri ve rehberlik öğretmenlerine yönelik seminer düzenlendi.Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen “Güvenli Okul” projesi kapsamında, Muş Türk Telekom Ortaokulunda seminer düzenlendi.

Muş’ta “Güvenli Okul” projesi

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından “Güvenli Okul” projesi kapsamında öğrenci velileri, okul idarecileri ve rehberlik öğretmenlerine yönelik seminer düzenlendi.
Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen “Güvenli Okul” projesi kapsamında, Muş Türk Telekom Ortaokulunda seminer düzenlendi. Okulun konferans salonunda Muş İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatları doğrultusunda düzenlenen seminere; Yavuz Selim, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, MEV Fatih ve Türk Telekom ortaokullarının öğrenci velileri, okul idarecileri ve rehberlik öğretmenleri katıldı.
Gerçekleştirilen seminerde polis ekipleri; çocukların uyuşturucu bağımlılığından, suç ve suç unsurlarından ve cinsel istismarlardan korunması hakkında bilgiler verilirken, Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.
Seminer sonrasında veliler, öğrencilerinin güvenliği ile ilgili istek ve taleplerini dile getirdiler. Velililerin istek ve taleplerini not alan polis ekipleri, çocuk ve gençlerin suç ve suç unsurlarından korunması için sürdürdükleri çalışmaları azim ve kararlılıklar devam ettireceklerini belirttiler.

Muş’ta “Güvenli Okul” projesi

Muş’ta “Güvenli Okul” projesi

Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!
Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan çok sert yanıtOkuyan'a Ülkü Ocakları'ndan çok sert yanıt
Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar varBakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.