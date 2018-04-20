Muş’ta “Güvenli Okul” projesi

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından “Güvenli Okul” projesi kapsamında öğrenci velileri, okul idarecileri ve rehberlik öğretmenlerine yönelik seminer düzenlendi.
Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen “Güvenli Okul” projesi kapsamında, Muş Türk Telekom Ortaokulunda seminer düzenlendi. Okulun konferans salonunda Muş İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatları doğrultusunda düzenlenen seminere; Yavuz Selim, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, MEV Fatih ve Türk Telekom ortaokullarının öğrenci velileri, okul idarecileri ve rehberlik öğretmenleri katıldı.
Gerçekleştirilen seminerde polis ekipleri; çocukların uyuşturucu bağımlılığından, suç ve suç unsurlarından ve cinsel istismarlardan korunması hakkında bilgiler verilirken, Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.
Seminer sonrasında veliler, öğrencilerinin güvenliği ile ilgili istek ve taleplerini dile getirdiler. Velililerin istek ve taleplerini not alan polis ekipleri, çocuk ve gençlerin suç ve suç unsurlarından korunması için sürdürdükleri çalışmaları azim ve kararlılıklar devam ettireceklerini belirttiler.
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