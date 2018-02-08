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Muş'ta güvenlik korucuları yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:00 | Son Güncelleme

Vali Yıldırım: - "Korucularımız bizler için çok kıymetli. Dağda, bayırda, karda kışta, yağmur çamur demeden gecesiyle gündüzüyle kendilerine verilen görevi en güzel şekilde yapıyorlar"

Muş'un Malazgirt ilçesinde 9 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Öğretmenevinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 9 güvenlik korucusu silah başında yemin etti.

Törene katılan Muş Valisi Aziz Yıldırım, yeni güvenlik korucularına görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Koruculuk sisteminin, uzun yıllardır köylerin korunması için geçerli bir sistem olduğunu anlatan Yıldırım, "Şimdiki korucularımız eski koruculardan biraz daha farklı. Sizlerin de burada görebildiğiniz gibi hepsi jandarmamızla çalışan çakı gibi birer asker oldular." dedi.

Görevine yeni başlayan güvenlik korucularını tebrik eden Yıldırım, "Korucularımız, terör ve teröristlere göz açtırmayan, polisimizin jandarmamızın askerimizin gelmesine kadar ilk müdahaleyi fedakarca yaparak mevziyi en güzel şekilde koruyan görevlilerimiz. Artık hepinizin bildiği gibi korucularımızın da sosyal güvencesi var. Bunun karşılığında da aynen askerimiz ve polisiniz gibi görev yapıyorlar. Korucularımız bizler için çok kıymetli. Dağda, bayırda, karda kışta, yağmur çamur demeden gecesiyle gündüzüyle kendilerine verilen görevi en güzel şekilde yapıyorlar. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Vali Yıldırım, törenin ardından Malazgirt Kaymakamlığı tarafından alınan, engelliler için tasarlanmış 10 motosikletin dağıtım törenine katıldı.

Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Yıldırım, engelliliğin bir kusur olmadığını belirterek, "Engelli olmak bir hastalık değildir. Yeter ki biz zihnimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldıralım. Bunları yapabildiğimizde hiç kimsenin engelli olmadığını göreceğiz. Engellilere normal insan gibi davranmalı, onlarla hayatımızı aynı şekilde devam ettirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından engellilere motosiklet dağıtıldı.

Yıldırım, ziyaret kapsamında Danişmentgazi Mahallesi'ndeki Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan "Şehit Mehmet Özbek Z-Kütüphanesi"nin açılışını yaptı.

Ziyarete Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ve kurum amirleri de katıldı.

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güvenlik korucusu muş yemin töreni

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