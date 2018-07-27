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Muş'ta hamile kadının darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

Muş'ta hamile kadının darbedildiği iddiası

Muş'un Malazgirt ilçesinde, hamile gelinlerini darbettikleri öne sürülen kayınvalide ve kayınpeder gözaltına alındı.

İddiaya göre, Akalın köyünde yaşayan Salih ve Türkan K, henüz belirlenemeyen nedenle 8,5 aylık hamile gelinleri Halise K'yi darbetti.

Yaralanan gelin, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından kayınvalide ve kayınpeder gözaltına alındı.

Gelinin babası Behçet K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının hastanede bebeğiyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
darp gelin kayınpeder Malazgirt muş

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