HABER

Muş'ta hamile kadının darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 12:15 | Son Güncelleme

Hastanede doğum yaptırılan kadının, bebeğiyle müşahede altında tutulduğu bildirildi - Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Bahri Aksoy: - "Anne, yapılan görüşmelerde, İl Müdürlüğümüze bağlı Kadın Konuk Evinde kalması yönündeki talebi reddederek kendi ailesinin yanına dönmek istemiştir"

Muş'un Malazgirt ilçesinde, kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından darbedildiği iddia edilen hamile kadına doğum yaptırıldığı, kadının bebeği ile hastanede müşahede altında olduğu belirtildi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürü Bahri Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Akalın köyünde darbedilen Halise K'ye müdürlük olarak her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Olayın ardından devletin ilgili tüm birimlerini harekete geçirdiklerini belirten Aksoy, öncelikle Halise K. ile bebeğinin sağlığı üzerinde durulduğunu aktardı.

Aksoy, Malazgirt Devlet Hastanesinde müşahede altına alınan, hamileliğinin 9. ayındaki kadının, yapılan müdahalelerle doğumunun sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bebekle annenin Muş Devlet Hastanesine sevk edilerek kontrol altında tutulduğunu kaydeden Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Meslek elemanlarımız anne ile görüşerek devletin şefkatli elinin yanında olduğu, bunu yapanlara karşı her türlü yaptırımın uygulanacağı bilgisi vermiştir. Anne ve bebeğinin sosyoekonomik açıdan da desteklenmesi kararı alınmıştır. Anne, yapılan görüşmelerde, İl Müdürlüğümüze bağlı Kadın Konuk Evinde kalması yönündeki talebi reddederek kendi ailesinin yanına dönmek istemiştir. Bu konuda da her türlü yardım sağlanmıştır. Bu arada, adli ve güvenlik açısından da gerekli yaptırımlar uygulanmış, kadına bu şiddeti yapanlar gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğümüzün avukatına gerekli talimat verilmiş, davaya bizzat müdahil olunması sağlanmıştır. Bundan sonra da annemiz ve bebeğinin ihtiyaç duyacağı her türlü desteğin yanında psikososyal destek de sağlanacaktır."

Malazgirt ilçesine bağlı Akalın köyünde yaşayan Salih ve Türkan K'nin, 27 Temmuz'da hamile gelinleri Halise K'yi darbettiği iddia edilmiş, kayınpeder ile kayınvalide jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

PARTNEREge'de aşk turuEge'de aşk turu
Düğünlerine belediye otobüsü ile gittilerDüğünlerine belediye otobüsü ile gittiler
Antep fıstığı hırsızlığına, 'fotokapan'lı önlemAntep fıstığı hırsızlığına, 'fotokapan'lı önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp gelin hamile muş

En Çok Okunan Haberler

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.