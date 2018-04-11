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Muş’ta ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

Muş Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay’ın başkanlığında 2018 yılı II.

Muş’ta ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

Muş Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay’ın başkanlığında 2018 yılı II. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Muş Valiliğinde yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, kurumların bölge müdürleri, il-ilçe ve belde belediye başkanları ve kamu kurum müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, “Bu yıl kış şartlarının kısa sürmesi ve baharın erken gelmesinin yatırımlarımız için avantaja dönüştürülmesi amacıyla, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımız 2018 yılında daha fazla yatırımı ve fiziki gerçekleştirmeyi sağlamak için kaynakları daha etkin, verimli ve tasarruflu kullanmaya azami gayret göstermelidirler” dedi.

“İlimizde 2018 yılı ikinci dönem için 609 proje planlanmıştır”
2018 yılı ikinci dönemi için 609 projenin planlandığını belirten Okay, “İlimizde 2018 yılı ikinci dönem için 609 proje planlanmıştır. Bu projelerimizden 19’u tamamlanmış, 96 projemiz devam etmekte, 71 projemiz ise ihale aşamasında ve 424 projemize başlanılmamıştır. Projelerimizin toplam bedeli 2 milyar 303 milyon 411 bin 147 TL, önceki yıllar harcaması 830 milyon 429 bin 61 TL, 2018 yılı ödeneği ise 434 milyon 981 bin 738 TL’dir. Nisan ayına kadar yapılan harcama 39 milyon 298 bin 162 TL olup, yüzde 15 oranında fiziki gerçekleşme ve yüzde 9 oranında ise nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplantının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle, emeği geçenlere teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.
Okay’ın konuşmasının ardından kurum amirleri yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muş’ta ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

Muş’ta ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

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