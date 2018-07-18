Muş'ta Katar'dan dönen Mehmetçik'e karşılama

Muş Valisi Aziz Yıldırım, görevlerinin ardından Katar'dan dönen askeri birlikleri, Muş Hava Meydan Komutanlığında karşıladı.

Valilikten yapılan açıklamada göre, Katar'daki görevlerinin ardından yurda dönüş yapan askeri birlik için Muş'ta karşılama töreni düzenlendi.

Vali Yıldırım ve beraberindekiler, uçaktan inen askerleri karşıladı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Mehmetçik'in sınır içinde olduğu gibi gerektiğinde sınır ötesinde ve dünyanın farklı ülkelerinde görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Askeri birliğe hitaben "Sizler Katar'da bir göreve gittiniz ve aynı zamanda orada ülkemizi, milletimizi temsil ettiniz." diyen Vali Yıldırım, "Tekrar ilimize döndünüz ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştunuz. Sizleri karşılamak bizler için gurur vesilesidir. Bizleri gururlandırdınız. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Allah yardımcınız olsun, hepiniz hoş geldiniz. Allah ayağınıza taş değdirmesin, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Karşılamaya, Muş Garnizon Komutanı Piyade Albay Atilla Terzioğlu, Muş Hava Meydan Komutan Vekili Yarbay Özgür Kılıçarslan ve askeri personel katıldı.

