Muş’ta ‘Katı Atık Belediyeler Birliği’ toplantısı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında ‘Katı Atık Belediyeler Birliği’ toplantısı yapıldı.

Muş Katı Atık Belediyeler Birliği (MKABB) toplantısı, ilçe ve belde belediye başkanları ile birliğin meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Muş Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen MKABB toplantısının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, “2018 yılının ilk Katı Atık Belediyeler Birliği toplantısında alacağımız kararların özelde ilimizin, ilçelerimizin ve beldelerimizin, genelde bölgemizin ve ülkemizin hayrına vesile olması temennisinde bulunuyorum. Malumunuz katı atıklarla ilgili ülke genelinde önemli çalışmalar başlatıldı. Bunların en önemlisi Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde ‘Sıfır Atık’ projesi uygulanmaktadır. Bizler de bu çerçevede kendi yerelimizde gerekli çalışmaları yapma gayretinde olacağız. Muş Katı Atık Belediyeler Birliği olarak bugüne kadar katı atıkların düzenli bir şekilde depolanması ve nakledilmesi konusunda önemli adımlar attık. Geçen yıla kadar katı atıklar vahşi depolama sistemi ile depolanıyordu. Kendi bertaraf tesisimizi kurana kadar bunun için bir çalışma yaptık. Katı Atık Aktarma İstasyonumuzu kurarak toplanan atıkların Bitlis Katı Atık ve Bertaraf Tesisine nakledilmesini sağladık. Bu mobil istasyonların sayılarını da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Asya, Korkut’un Kümbet köyünde tahsis edilen 560 dönümlük alanda katı atık bertaraf tesisini en kısa sürede kurmayı ve bu doğrultuda ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamındaki çalışmaları Muş’ta gerçekleştirmeyi umut ettiklerini ifade etti.

Başkan Feyat Asya’nın konuşmasının ardından faaliyet raporu ile birlik kesin hesabı görüşülerek onaylandı.

2017 faaliyet programının okunduğu toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.