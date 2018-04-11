Muş'ta kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Bulanık ilçesinde iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kültür Mahallesi'ndeki hayvan pazarında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada İbrahim Göngör (38) hayatını kaybetti, H.D, K.K, K.D. ve F.D. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri hastane çevresinde güvenlik tedbiri aldı.