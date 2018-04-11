HABER

Muş'ta kavga: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

Muş'ta kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Bulanık ilçesinde iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kültür Mahallesi'ndeki hayvan pazarında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada İbrahim Göngör (38) hayatını kaybetti, H.D, K.K, K.D. ve F.D. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri hastane çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

'Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum''Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum'
Kayınpeder-damat aşkı olayında şok sözlerKayınpeder-damat aşkı olayında şok sözler
Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulanık kavga muş

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Ankara metrosunda patlama sesi! Valilik'ten açıklama geldi

Ankara metrosunda patlama sesi! Valilik'ten açıklama geldi

Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.