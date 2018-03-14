Muş’ta koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Muş’ta meraya otlamak için götürülen koyunların ve kuzuların buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu.
Merkeze bağlı 45 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde koyun ve kuzuların buluşması güzel görüntüler oluşturdu. Köyde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan sürü sahipleri, bu buluşmayı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere gerçekleştirdiklerini söyledi. Köyde besicilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Emin Yöndem adlı hayvan yetiştiricisi, bahar mevsimiyle birlikte kuzuların dünyaya geldiğini belirterek, koyunların bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakıldıktan sonra ayrı ağıllara konulduğunu söyledi. Yöndem, "Sabah saat 07.30’da saman ve arpa verdikten sonra koyunları meraya salıyoruz. Akşam saatlerinde meradan gelen koyunlara tekrar saman ve arpa verip yavrularıyla buluşturuyoruz. Kuzuları sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere ayrı ağıllardan çıkarıp anneleriyle buluşturuyoruz" dedi.
120 tane koyunu olduğunu dile getiren Yöndem, "Şu ana kadar 95 tanesi doğum yaptı. Geri kalanı ise birkaç gün içinde doğum yapacak” ifadelerini kullandı.
Ağıllarından çıkarılan koyun ve kuzuların buluşmasında duygusal ve renkli görüntülerin yaşandığını ifade eden Yöndem, "Anne ve yavrular birbirlerini ses ve kokularından tanıyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda kuzular ağıllarda melemeye başlıyor. Hiçbir koyun başka bir kuzuyu kabul etmez. İsterse 500 koyun olsun, her koyun kuzusunu bulur. Çünkü onlar da birer annedir. Onlarda kuzusuna bir şey olduğunda bir iki gün sürekli bağırıp, çağırıyor. İster insan olsun, ister hayvan olsun anne annedir" şeklinde konuştu.
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