HABER

Muş’ta koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

Muş’ta meraya otlamak için götürülen koyunların ve kuzuların buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu.Merkeze bağlı 45 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde koyun ve kuzuların buluşması güzel görüntüler oluşturdu.

Muş’ta koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Muş’ta meraya otlamak için götürülen koyunların ve kuzuların buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu.
Merkeze bağlı 45 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde koyun ve kuzuların buluşması güzel görüntüler oluşturdu. Köyde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan sürü sahipleri, bu buluşmayı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere gerçekleştirdiklerini söyledi. Köyde besicilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Emin Yöndem adlı hayvan yetiştiricisi, bahar mevsimiyle birlikte kuzuların dünyaya geldiğini belirterek, koyunların bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakıldıktan sonra ayrı ağıllara konulduğunu söyledi. Yöndem, "Sabah saat 07.30’da saman ve arpa verdikten sonra koyunları meraya salıyoruz. Akşam saatlerinde meradan gelen koyunlara tekrar saman ve arpa verip yavrularıyla buluşturuyoruz. Kuzuları sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere ayrı ağıllardan çıkarıp anneleriyle buluşturuyoruz" dedi.
120 tane koyunu olduğunu dile getiren Yöndem, "Şu ana kadar 95 tanesi doğum yaptı. Geri kalanı ise birkaç gün içinde doğum yapacak” ifadelerini kullandı.
Ağıllarından çıkarılan koyun ve kuzuların buluşmasında duygusal ve renkli görüntülerin yaşandığını ifade eden Yöndem, "Anne ve yavrular birbirlerini ses ve kokularından tanıyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda kuzular ağıllarda melemeye başlıyor. Hiçbir koyun başka bir kuzuyu kabul etmez. İsterse 500 koyun olsun, her koyun kuzusunu bulur. Çünkü onlar da birer annedir. Onlarda kuzusuna bir şey olduğunda bir iki gün sürekli bağırıp, çağırıyor. İster insan olsun, ister hayvan olsun anne annedir" şeklinde konuştu.

Muş’ta koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Muş’ta koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Muş’ta koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Muş’ta koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Ankara'da korkutan patlama!Ankara'da korkutan patlama!
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırıAlperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı
'Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim''Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

İlginizi Çekebilir

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın Vergi Dairesi’nden Aydın Ticaret Borsası’na ziyaret

Aydın Vergi Dairesi’nden Aydın Ticaret Borsası’na ziyaret

ERÜ Turizm Fakültesi’nde “5. İstihdam ve Kariyer Günleri” Başladı

ERÜ Turizm Fakültesi’nde “5. İstihdam ve Kariyer Günleri” Başladı

Başkan Karaaslan, 14 Tıp Bayramı mesajı yayımladı

Başkan Karaaslan, 14 Tıp Bayramı mesajı yayımladı

Alleben 47 Okuldan 200 Altın Kulacı Misafir Ediyor

Alleben 47 Okuldan 200 Altın Kulacı Misafir Ediyor

Öldürülen çiftin kapattırdığı mermer ocağı için yeni başvuru

Öldürülen çiftin kapattırdığı mermer ocağı için yeni başvuru

Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.