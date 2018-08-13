HABER

Muş'ta mobilya fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 23:13 | Son Güncelleme

Muş'ta mobilya fabrikasında yangın

Muş'un Bulanık ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Gıyasettin Tanrıverdi'nin sahibi olduğu, Bulanık-Muş yolu üzerinde mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sarması üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bulanık ve Yoncalı belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Fabrika sahibi Tanrıverdi, yangında fabrikada büyük zararının olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Nail Mamak ise fabrikadan dumanların çıktığını görünce hemen itfaiyeyi aradığını anlatarak, "Fabrikadaki keresteler yandı. İtfaiye kısa sürede gelerek yangını söndürdü." dedi.

PARTNERAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın Asya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın
İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulanık mobilya fabrikası muş yangın

En Çok Okunan Haberler

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Türkiye'ye destekler sürüyor! Bir açıklama da Azerbaycan'dan

Türkiye'ye destekler sürüyor! Bir açıklama da Azerbaycan'dan

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de şok! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!

İYİ Parti'de şok! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!

İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!

İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.