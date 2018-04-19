Muş’ta ödüllü yöresel yemek yarışması

Muş’ta 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Turizm Haftası’ dolayısıyla, ödüllü yöresel yemek yarışması düzenlendi.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası münasebetiyle Muş Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından ödüllü yöresel yemek yarışması düzenledi. Muş Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında düzenlenen yarışmada, kadınlar hazırladıkları birbirinden güzel yöresel yemekleri jüri üyelerine sundu. 50’ye yakın kadının katılım sağladığı ödüllü yöresel yemek yarışması hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Kültür ve Turizm İl Müdürü Mevlüt Doğan, yarışma kapsamında derece elde eden kadınların ödüllerin yarın düzenlenecek olan törenle takdim edileceğini söyledi. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla geleneksel hale getirdikleri yöresel yemek yarışması düzenlediklerini ifade eden Doğan, "Yemek yarışmasında, yöremize ait yöresel yemeklerimiz yer aldı. Yarışmamıza 50’ye yakın bir katılım oldu. Bu 50 kişi arasından jürimizin belirlemiş olduğu birinciye bir tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncü olana ise çeyrek altın verilecektir. Ödülümüz yarın Turizm Haftası nedeniyle düzenleyeceğimiz program dâhilinde sahiplerine teslim edilecektir” dedi.

Öte yandan yarışma kapsamında birinci, “Pur Yemeği” ile jüri üyelerinden 92 puan alan Aynur Bayram oldu. “Muş Köftesi” yemeği ile 89 puan alan Züleyha Yıldırım ikinci ve “Aprak Dolması” yemeği ile 85 puan alan Ferdane Köse ise üçüncü oldu.