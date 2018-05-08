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Muş'ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:09 | Son Güncelleme

Muş'ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 18 öğrenci yaralandı.

İhsan Eker idaresindeki 49 D 7534 plakalı öğrenci servisi, Konakkuran Beldesi yol ayrımında şarampole devrildi.

Sürücü Eker olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 18 ilköğretim öğrencisi Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza muş öğrenci

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