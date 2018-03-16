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Muş'ta otobüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:28 | Son Güncelleme

Muş'ta otobüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı

Muş'ta, otobüsle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 EV 061 plakalı Best Van şirketine ait yolcu otobüsü, Muş-Bingöl Karayolu'nun 35'inci kilometresinde, karşı yönden gelen Aras Kargo'ya ait 06 YA 7170 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
muş OTOBÜS TIR trafik kazası

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