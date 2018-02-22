Muş'ta PÖH timini Afrin'e binlerce vatandaş uğurladı

Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesinde görevli 23 kişilik tim, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere binlerce vatandaş tarafından bölgeye uğurlandı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla İl Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Reis bizi Afrin'e gönder" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
Aileleriyle vedalaştıktan sonra yola çıkan Polis Özel Harekat (PÖH) timine, meslektaşları ve vatandaşlar araçlarıyla bir süre eşlik etti.
Uğurlamaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve kurum amirleri katıldı.
AK Partili Belediye Başkanına bıçaklı saldırı!
İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den uyarı! Haritada görüntülendi, yaklaşıyor
Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı
İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı
Mavi Balina oyunu yine can aldı!
İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer
Spor yaparken canından oluyordu!
İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum