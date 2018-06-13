Muş'ta selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Eser AYDIN- Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Ekili arazilere zarar veren selde çok sayıda büyük ve küçükbaş da telef oldu.

Muş'ta dün saat 16.00 sıralarından itibaren etkili olan dolu ve sağanak, sele neden oldu. Korkut ilçesine bağlı Balkır ve Mollababa köylerinde sel felaketleri meydana geldi. Ailesiyle birlikte Balkır köyü yaylasında olan zihinsel engelli Ferhat Yayman (22) ile Mollababa köyünde Rojhat Yener (13), sel sularına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. AFAD ve köylülerin yaptığı arama çalışmalarında zihinsel engelli Ferhat Yayman'ın cesedi, düştüğü yerin 1 kilometre uzağında bulundu. Sel sularına kapılarak sürüklenen Rojhat Yener'in cesedi ise 8 saatlik çalışma sonucu beldeye 10 kilometre mesafede bulundu. Ferhat Yayman ve Rojhat Yener'in cenazeleri yapılan otopsi sonrası köylerinde toprağa verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan felaketin ardınsan valilik tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Vali Aziz Yıldırım, hayatını kaybeden Ferhat Yaman ve Rojhat Yener'in ailelerine başsağlı dileğinde bulundu. Valilik açıklamasında, Korkut ilçesine bağlı Karakale beldesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel bilgisi üzerine tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine yönlendirildiği bildirildi. Karayolunun selden dolayı ulaşıma kapandığı bilgisi üzerine İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, AFAD Müdürlüğü, DSİ Müdürlüğü, Karayolları Müdürlükle'nin çalışmaları sonucu kapanan yolun kısa sürede ulaşıma açıldığı belirtilen açıklamada, "Korkut ilçesine bağlı Balkır Köyünde meydana gelen selde Ferhat Yayman isimli engelli bir vatandaşımızın sel sularına kapıldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz hemen arama ve kurtarma çalışmalarına sonucunda vatandaşımız bulunmuş ancak kurtarılamamıştır. Ayrıca saat 20.30 sıralarında Korkut ilçesine bağlı Karakale Beldesinde Rojhat Yener isimli bir gencimizin de sel sularına kapıldığı bilgisinin alınması üzerine arama ve kurtarma işlemine başlanmış, ancak bütün müdahalelere rağmen gencimiz kurtarılamamıştır. Bu olayda Karayolları Müdürlüğümüzden 2 iş makinası, 5 kamyonet ve 8 personel, DSİ Müdürlüğümüzden 2 iş makinesi, 5 personel, AFAD Müdürlüğümüzden 4 araç ve 15 personel, Özel İdare Genel Sekreterliğimizden 5 iş makinesi, 10 personel ayrıca Kızılay ve Sağlık Müdürlüğümüzden de ekiplerimiz olay mahalline anında hareket ederek müdahale etmişlerdir. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile AFAD Müdürlüğümüzün ekipleri alanda çalışmalara başlamış olup Zarar Tespit Komisyonu oluşturularak hasar tespit çalışmaları da başlanılmıştır" denildi.

DERE TAŞTI

Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Dereyurt köyünde de dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda büyük ve küçükbaş telef oldu. Köyden geçen derenin taşması sonucu yaklaşık 500 nüfuslu Dereyurt'taki bazı evlerin kiler olarak kullanılan bölümlerindeki gıda maddeleri sel suları nedeniyle zarar gördü. Dolunun 2 saat boyunca yağdığını söyleyen köy muhtarı Mustafa Çetin, "Dolu 2 saat boyunca aralıksız yağdı. Sağanak yağmur dereyi taşırdı. Sel suları samanları, tezekleri alp götürdü. Buğday ve arpanın ekili olduğu arazi taşkın ve dolu nedeniyle büyük hasar oluştu. Zararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile AFAD ekipleri belirleyecek" diye konuştu.