Muş'ta serinlemek için gölete giren çocuk kayboldu

Muş'un Korkut ilçesinde serinlemek için gölete giren 13 yaşındaki çocuk kayboldu.

Yahya Demirtaş (13) serinlemek için amcasının oğlu Emircan Demirtaş ile serinlenmek için gölete girdi. Demirtaş'ın suda gözden kaybolması üzerine amcasının oğlu durumu ailesine ve yetkililere haber verdi.

Bölgeye gelen Muş AFAD ve Tatvan Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, gölette yaptıkları aramada sonuç almadı.

Ekipler, havanın kararması üzerine arama çalışmalarına ara verdi.

