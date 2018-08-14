Muş'ta serinlemek için gölete giren çocuk kayboldu

Muş'un Korkut ilçesinde serinlemek için gölete giren 13 yaşındaki çocuk kayboldu.
Yahya Demirtaş (13) serinlemek için amcasının oğlu Emircan Demirtaş ile serinlenmek için gölete girdi. Demirtaş'ın suda gözden kaybolması üzerine amcasının oğlu durumu ailesine ve yetkililere haber verdi.
Bölgeye gelen Muş AFAD ve Tatvan Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, gölette yaptıkları aramada sonuç almadı.
Ekipler, havanın kararması üzerine arama çalışmalarına ara verdi.
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı
Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı
Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı
Belçika'da Türk esnaftan çok konuşulacak kampanya! Lokantasında Türk Lirası'nı Euro ile eşitledi!
FBI uyardı: ATM'lerden milyonlarca dolar çalınabilir
Bartın'da sahte hoca suçüstü yakalandı! Kaynanalar için tatlı dil muskası bile yazmış!
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Yüzde 40 zam kapıda!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum