Muş'ta şiddetli yağış

Muş'un Korkut ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan bir engelli yaşamını yitirdi, bir kişi kayboldu.

Korkut ilçesine bağlı Karakale, Dereiçi, Balkır ve Mollababa köylerinde şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Balkır köyünde kardeşiyle yaylaya giden engelli Ferhat Yaman (23), sele kapılarak öldü.

Mollababa köyünde 13 yaşındaki Rojat Yener'in ise sele kapılarak kaybolduğu öğrenildi.

İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Şube Müdürü Maşallah Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurun etkili olduğunu söyledi.

İhbar üzerine Balkır köyüne gittiklerini anlatan Yıldız, "Vatandaşlarla yaptığımız aramada köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Ferhat'ın cansız bedenine ulaştık. Cenazeyi ambulansla Muş Devlet Hastanesine getirdik." dedi.

Karayolları 113. Şube Şefi Veysel Taşkın, şiddetli yağış nedeniyle dağdan gelen çamur ve kopan taşların Muş-Bulanık karayolu ile Karakale ve Dereiçi köylerinde yolu kapattığını belirtti.

İhbar üzerine bölgeye gittiklerini söyleyen Taşkın, "Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan 1,5 saatlik çalışma sonucu yol ulaşıma yeniden açılmıştır. Şu anda bölgede kısmen menfez ve köprüler tahrip olmuş durumda." diye konuştu.

