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Muş'ta şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:57 | Son Güncelleme

Malazgirt ilçesinde bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, tarım arazileri zarar gördü

Muş'un Malazgirt ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Belediye ekipleri, su basan iş yerlerini vatandaşlarla birlikte temizledi.

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esnaf muş su baskını yağış

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