Muş'ta şiddetli yağış

Muş'un Malazgirt ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, tarım arazileri zarar gördü.
Belediye ekipleri, su basan iş yerlerini vatandaşlarla birlikte temizledi.
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