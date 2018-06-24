Muş'ta silahlı kavga: 8 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada biri ağır 8 kişi yaralandı.

Akçaarmut köyünde iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Taş, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada iki aileden biri ağır 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bulanık ve Muş'taki hastanelere kaldırıldı.

Bulanık Devlet Hastanesinde ayakta tedavileri yapılan ve kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, kavga sırasında başına saçma isabet eden ve Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaşındaki kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

