Muş'ta silahlı kavga: 8 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada biri ağır 8 kişi yaralandı.
Akçaarmut köyünde iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.
Taş, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada iki aileden biri ağır 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bulanık ve Muş'taki hastanelere kaldırıldı.
Bulanık Devlet Hastanesinde ayakta tedavileri yapılan ve kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Bu arada, kavga sırasında başına saçma isabet eden ve Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaşındaki kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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